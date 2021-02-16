В Кремле назвали "абсурдными" подозрения о связи с хакерами, совершившими кибератаки во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о связи кибератак на ряд французских учреждений и компаний с российскими властями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Если я правильно понимаю, они обвинили не Россию, они обвинили определенную группу каких-то хакеров, которые, как говорят, могут иметь отношение к России. И если можно воспринимать информацию о том, что обвинили какую-то группу хакеров, это еще можно констатировать... но дальше, как говорится, могут "иметь отношение к России", то тут уже эта формулировка немного абсурдна, и, наверное, здесь нельзя говорить, что в чем обвинили Россию", - сказал Песков.

"Да, там содержатся обвинения в некоторых киберпреступлениях со стороны какой-то группы хакеров. Безусловно, Россия не имела, не имеет и не может иметь никакого отношения к любым проявлениям киберпреступности", - добавил он.

Во Франции заявили о масштабной кибератаке на ряд компаний и правительственных учреждений, за которой вероятно стоят российские хакеры.

Специалисты установили, что атака имеет ряд общих черт с предыдущими кампаниями группы Sandworm, которую считают связанной с российскими военными.

В то же время в агентстве напрямую не обвиняют Россию, фокусируясь исключительно на технических аспектах инцидента.

По своему принципу эта кибератака похожа на атаку в США, которая произошла через программное обеспечение Solar Winds и затронула в том числе госучреждения.