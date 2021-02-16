В ЕС показали данные о влиянии пандемии на смертность в 2020 году

В странах ЕС за март-ноябрь 2020 года умерло на 450 000 человек больше, чем обычно - вероятно, в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Евростат.

Так называемая "избыточная смертность" в марте-ноябре в целом для стран блока составила более 450 000 по сравнению с тем же периодом в 2016-2019 годах.

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Первый пик избыточного количества смертей приходится на апрель 2020 - на 25% больше по сравнению со средними показателями апреля в 2016-2019 годах.

После этого количество избыточных смертей заметно снизилось и снова начала расти в августе-сентябре, что совпадает с началом второй волны эпидемии во многих странах.

В сентябре избыточная смертность в ЕС была выше на 8%, в октябре - на 17%, и в ноябре - на 40%, что стало вторым и самым высоким пиком.

Источник: Евростат

Избыточная смертность наблюдалась во всех странах ЕС, но масштабы и периоды, на которые приходился рост, существенно отличались в зависимости от страны.