Уряд Нідерландів хоче зберегти комендантську годину попри рішення суду

Уряд Нідерландів збирається оскаржити скасування комендантської години судом, оскільки вважає цей захід необхідним для припинення третьої хвилі інфекцій і закликає всіх дотримуватися його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Прохання про призупинення судового рішення буде подане у вівторок о 16.00. Апеляція на рішення буде розглянута пізніше на іншому слуханні.

Прем'єр-міністр Марк Рютте назвав рішення суду розчаруванням. За його словами, правила були повністю дотримані. Але якщо виявиться, що комендантська година не має правильної правової основи, "це не означає, що вона не потрібна", сказав Рютте.

"Комендантська година не є метою, а засобом максимального контролю над коронавірусом", - додав він.

Глава уряду також вказав на занепокоєння щодо британського варіанту вірусу, який може спричинити третю хвилю інфекцій.

"Ось чому я закликаю всіх: якщо апеляція не призведе до зупинки судового рішення, дотримуйтесь комендантської години" - заявив Рютте.

Міністр юстиції та безпеки зазначив, що комендантська година є альтернативою повному локдауну: "Ми справді вважаємо, що є необхідність і пропорційність. Ми робимо це через пандемію, яка коштує багатьох життів, а це означає, що багатьом людям з онкологічними захворюваннями, серцевими скаргами та іншими захворюваннями неможливо допомогти належним чином".

Як повідомлялося, суд у Гаазі постановив негайно скасувати комендантську годину у Нідерландах, оскільки рішення про її запровадження було ухвалене на хибних підставах.