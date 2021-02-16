Правительство Нидерландов хочет сохранить комендантский час вопреки решению суда

Правительство Нидерландов собирается обжаловать отмену комендантского часа судом, поскольку считает эту меру необходимой для прекращения третьей волны инфекций, и призывает всех соблюдать его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Просьба о приостановлении судебного решения будет представлена во вторник в 16.00. Апелляция на решение будет рассмотрена позже на другом слушании.

Премьер-министр Марк Рютте назвал решение суда разочарованием. По его словам, правила были полностью соблюдены. Но если окажется, что комендантский час не имеет правильной правовой основы, "это не значит, что она не нужна", сказал Рютте.

"Комендантский час не является целью, а средством максимального контроля над коронавирусом", - добавил он.

Глава правительства также отметил обеспокоенность британского варианта вируса, который может привести к третьей волне инфекций.

"Вот почему я призываю всех: если апелляция не приведет к остановке судебного решения, придерживайтесь комендантского часа", - заявил Рютте.

Министр юстиции и безопасности отметил, что комендантский час является альтернативой полному локдауну: "Мы действительно считаем, что есть необходимость и пропорциональность. Мы делаем это из-за пандемии, которая стоит многих жизней, а это значит, что многим людям с онкологическими заболеваниями, сердечными жалобами и другими заболеваниями невозможно помочь должным образом".

Как сообщалось, суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, поскольку решение о его введении было принято на ложных основаниях.