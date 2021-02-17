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Через потужне виверження вулкану Етна зупинили роботу аеропорту Катанії

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Через потужне виверження вулкану Етна зупинили роботу аеропорту Катанії

Середа, 17 лютого 2021, 08:19

Через посилення активності вулкану Етна на італійському острові Сицилія найбільший аеропорт на півдні Італії призупинив роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA.

Активне виверження почалося з південно-східного кратера, з викидом потужної хмари попелу, що поширюється на південь, та потоком лави.

Підвищену активність вулкану Національний інститут геофізики та вулканології зафіксував ще у вівторок 16 лютого, невдовзі почалось безпосередньо виверження.

Хмара попелу настільки густа, що найближчі до вулкана села вкрило кількома сантиметрами попелу.

 
Фото: ANSA

Команда аеропорту Катанії, найбільшого на півдні країни, вирішила призупинити його роботу через активність вулкана.

Стовп диму та попелу над кратером сягає висоти понад 1 км, що разом з поганою видимістю створює ризики для безпеки польотів.

Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

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Італія
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