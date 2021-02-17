Через потужне виверження вулкану Етна зупинили роботу аеропорту Катанії
Через посилення активності вулкану Етна на італійському острові Сицилія найбільший аеропорт на півдні Італії призупинив роботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA.
Активне виверження почалося з південно-східного кратера, з викидом потужної хмари попелу, що поширюється на південь, та потоком лави.
Підвищену активність вулкану Національний інститут геофізики та вулканології зафіксував ще у вівторок 16 лютого, невдовзі почалось безпосередньо виверження.
The extraordinary eruption of Etna this afternoon. This video was sent to me by my friend Miosa Ficara in Catania - what an incredible scene. Sicily really is one of the most awesome and beautiful places there is. pic.twitter.com/AC8AVHSwd9— Adam Butler (@adambutler65) February 16, 2021
Хмара попелу настільки густа, що найближчі до вулкана села вкрило кількома сантиметрами попелу.
Команда аеропорту Катанії, найбільшого на півдні країни, вирішила призупинити його роботу через активність вулкана.
Стовп диму та попелу над кратером сягає висоти понад 1 км, що разом з поганою видимістю створює ризики для безпеки польотів.
Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.