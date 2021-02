Через потужне виверження вулкану Етна зупинили роботу аеропорту Катанії

Через посилення активності вулкану Етна на італійському острові Сицилія найбільший аеропорт на півдні Італії призупинив роботу.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA.



Активне виверження почалося з південно-східного кратера, з викидом потужної хмари попелу, що поширюється на південь, та потоком лави.



Підвищену активність вулкану Національний інститут геофізики та вулканології зафіксував ще у вівторок 16 лютого, невдовзі почалось безпосередньо виверження.

The extraordinary eruption of Etna this afternoon. This video was sent to me by my friend Miosa Ficara in Catania - what an incredible scene. Sicily really is one of the most awesome and beautiful places there is. pic.twitter.com/AC8AVHSwd9