Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Будапеште украинский теплоход помог баржам, которые врезались в мост на Дунае

Засыпанные снегом Афины и целые районы без света: в Греции борются с последствиями циклона "Медея"

Из-за мощного извержения вулкана Этна остановили работу аэропорта Катании

Рада возобновила конкурсный отбор на госслужбу, как просил ЕС






Из-за мощного извержения вулкана Этна остановили работу аэропорта Катании

Среда, 17 февраля 2021, 08:19

Из-за усиления активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия крупнейший аэропорт на юге Италии приостановил работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Активное извержение началось с юго-восточного кратера, с выброса мощного облака пепла, который распространяется на юг, и потока лавы.

Повышенную активность вулкана Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал во вторник 16 февраля, вскоре началось непосредственно извержение.

Облако пепла настолько густое, что ближайшие к вулкану села покрыло несколькими сантиметрами пепла.

 
Фото: ANSA

Команда аэропорта Катании, крупнейшего аэропорта на юге страны, решила приостановить его работу из-за активности вулкана.

Столб дыма и пепла над кратером достигает высоты более 1 км, что вместе с плохой видимостью создает риски для безопасности полетов.

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами, вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua