Во Франции расследуют атаку вируса-вымогателя на системы больницы

Прокуратура Парижа открыла производство в связи с кибератакой на больницу муниципалитета Вильфранш-сюр-Сон на востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro/AFP.

Больница Hôpital Nord-Ouest пострадала в понедельник, 15 февраля от вируса-вымогателя и там были вынуждены из-за этого отложить все операции, запланированные на 16 февраля.

Сообщается, что обошлось без риска для пациентов, которые находились в стационаре и реанимации. Новых пациентов, которым помощь нужна была безотлагательно, направили в соседние больницы.

Отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа открыл производство по фактам вмешательства в систему и вымогательства, совершенного организованной группой.

На прошлой неделе похожей атаке подверглась больница в департаменте Ланды на юго-западе страны, вирус-вымогатель парализовал почти всю информационную систему. Этот случай тоже расследуют.

В Национальном агентстве безопасности информационных систем (Anssi) отмечают, что кибератаки на больницы в 2020 году участились по сравнению с предыдущими годами.

В Германии в сентябре 2020 года пациентка одной из больниц в Дюссельдорфе умерла из-за того, что ее операция была отложена в результате кибератаки на госпиталь.