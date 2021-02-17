У Британії в рамках першого у світі дослідження коронавірусом заразять 90 добровольців

Британський орган з питань етики клінічних випробувань дав дозвіл на перше у світі дослідження, яке передбачає зараження добровольців коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У дослідженні візьмуть участь до 90 ретельно відібраних, здорових дорослих добровольців віком від 18 до 30 років, які будуть піддані дії коронавірусу в безпечному та контрольованому середовищі.

Початкове випробування має на меті встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування, дослідити імунну відповідь організму і те, як вірус передається від людини до людини.

Медики та науковці будуть ретельно стежити за піддослідними цілодобово після контакту з вірусом. Для зараження використовуватимуть варіант вірусу, який циркулював у Британії минулого року, а не той, що з’явився нещодавно.

Охочим взяти участь було запропоновано висловити свою зацікавленість на вебсайті Covid Challenge.

Дослідження було підтримане інвестицією уряду Британії у розмірі 33,6 млн фунтів стерлінгів.

Подібні випробування не є новинкою. Раніше цей підхід зіграв певну роль у розробці методів лікування інших захворювань від холери до грипу.

Представник британського уряду Квасі Квартенг заявив, що дослідження стане важливим елементом у боротьбі з коронавірусом.

"Хоча спостерігається дуже позитивний прогрес у розробці вакцин, ми хочемо знайти найкращі та найефективніші вакцини для довгострокового використання", - сказав він.

Головний дослідник доктор Кріс Чіу з Імперського коледжу в Лондоні сказав: "Ми просимо добровольців віком від 18 до 30 років долучитися до цього дослідження та допомогти нам зрозуміти, як вірус заражає людей і як він так успішно поширюється".

"Наша кінцева мета - встановити, які вакцини та методи лікування найкраще підходять для боротьби з цією хворобою, але нам потрібні волонтери, які підтримуватимуть нас у цій роботі", – додав він.