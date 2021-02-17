Розвідка Естонії: РФ і далі нарощує готовність до масштабного конфлікту з НАТО

Зовнішня розвідка Естонії заявила, що незважаючи на пандемію коронавірусу, Росія минулого року продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Про це повідомляється в опублікованому в середу щорічнику Департаменту зовнішньої розвідки Естонії (Välisluureamet / VLA), передає "Європейська правда" з посиланням на новинний портал ERR.

У звіті наголошується, що протягом минулого року в російській армії відбувалося широке поширення коронавірусу, яке приховувалося від громадськості, і заражені та померлі були в тому числі серед вищого офіцерського складу. Та все ж це не позначилося на загальному розвитку і істотних видах військового потенціалу збройних сил РФ.

За оцінкою департаменту, немає жодних ознак зміни Росією своєї довгострокової стратегії - нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО. "Як і раніше, видно, що в цій сфері для Росії має першорядне значення збільшення регіональної переваги сил з точки зору як присутності військ, так і модернізації та розгортання ракетного озброєння", - йдеться у звіті.

VLA зазначає, що в Калінінградській області в 2019 році був створений новий танковий полк, а в минулому році - нова мотострілецька дивізія, яка стала вже шостою за рахунком дивізією за сім років, створеною Росією на західному напрямку. Паралельно йде розгортання на узбережжі Фінської затоки ракетних систем берегової оборони "Бал" з дальністю дії 120 км.

Крім того, в Росії йде реформа повітряно-десантних військ з тим, щоб їхні підрозділи були в майбутньому здатні виконувати завдання по всьому спектру бойових дій - від локальних конфліктів до масштабної війни, що ведеться традиційними засобами.

"Росія намагається не допустити розміщення американського ракетного озброєння в Європі і пов'язаного з цим паритету сил. Російське керівництво, як і раніше стурбоване інфраструктурою американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore в Європі, оскільки, на думку Росії, протиракетна оборона заважає їй загрожувати НАТО ядерним нападом", - йдеться у звіті.

Також незважаючи на зовнішньополітичні декларації про протилежне, Росія торік продовжувала проводити в колишньому обсязі вчення і розвідувальні польоти в Західному військовому окрузі. У цьому році також очікується проведення чергових великих навчань на європейському напрямку "Захід 2021", на яких, як правило, відпрацьовується війна з НАТО в регіоні Балтійського моря.