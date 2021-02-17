Країни Вишеграду просять ЄС допомогти полегшити прикордонний контроль Німеччини

Країни Центральної Європи попросили голову Європейської Ради Шарля Мішеля допомогти полегшити контроль, введений Німеччиною на кордоні Чехії та Австрії, щоб звільнити потік товарів та промислових компонентів.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Німеччина встановила прикордонний контроль в неділю, викликаючи занепокоєння з приводу зривів ланцюга поставок.

З понеділка на чесько-німецькому кордоні утворюються довгі черги вантажівок, оскільки німецька влада допускає лише водіїв та деяких пасажирів із негативними тестами на коронавірус.

"Те, що відбувається на кордонах Німеччини, звичайно, суперечить внутрішньому ринку і є великою проблемою для всіх нас", - сказав Бабіш на пресконференції після зустрічі лідерів Вишеградської четвірки з Мішелем у Кракові.

Промисловість регіону тісно інтегрована з Німеччиною. Великі обсяги товарів з Угорщини та Словаччини та на південний схід також проходять до Німеччини через чеські та австрійські кордони.

"Ми повідомили про це Шарля Мішеля і попросили про допомогу. Умови для наших водіїв надзвичайно суворі. Я розумію Німеччину, але коли (прикордонна) ситуація змінилася в першій хвилі, ми були дуже гнучкими", - сказав Бабіш.