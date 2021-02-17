Страны Вышеграда просят ЕС помочь облегчить пограничный контроль Германии

Страны Центральной Европы попросили председателя Европейского Совета Шарля Мишеля помочь облегчить контроль, введенный Германией на границе Чехии и Австрии, чтобы освободить поток товаров и промышленных компонентов.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Германия установила пограничный контроль в воскресенье, вызывая беспокойство по поводу срывов цепи поставок.

С понедельника на чешско-немецкой границе образуются длинные очереди грузовиков, поскольку немецкие власти допускают только водителей и некоторых пассажиров с негативными тестами на коронавирус.

"То, что происходит на границах Германии, конечно, противоречит внутреннему рынку и является большой проблемой для всех нас", - сказал Бабиш на пресс-конференции после встречи лидеров Вышеградской чевтерки с Мишелем в Кракове.

Промышленность региона тесно интегрирована с Германией. Большие объемы товаров из Венгрии и Словакии и на юго-восток также проходят в Германию через чешские и австрийские границы.

"Мы сообщили об этом Шарлю Мишелю и попросили о помощи. Условия для наших водителей очень строгие. Я понимаю Германию, но когда (пограничная) ситуация изменилась в первой волне, мы были очень гибкими", - сказал Бабиш.