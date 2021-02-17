Нова стратегічна концепція НАТО буде спрямована на стримування Росії і Китаю - генсек

Нова стратегічна концепція НАТО, яка повинна бути прийнята на саміті у 2021 році, буде розрахована на стримування Китаю і Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"У концепції від 2010 року ми говорили про стратегічне партнерство з Росією, але з тих пір ми бачимо агресивні дії щодо сусідів, незаконну анексію Криму і ситуація фундаментально змінилася. Тому нам потрібно оновити концепцію, підтвердити наші цінності і зміцнити зв'язок Європи і Північної Америки", - сказав Столтенберг.

Генсек додав, що поточна стратегія не враховує зміну балансу сил і нарощування військової міці Китаєм, а також не бере до уваги зміни клімату.

За його словами, НАТО має стати майданчиком політичного діалогу всіх "однаково мислячих з країнами альянсу держав" для протидії Росії і Китаю.

"Ми повинні більше використовувати НАТО як платформу для консультацій і координації в більшій кількості питань. Водночас, нам необхідно розширювати політичне та практичне співробітництво і діалог з усіма однаково мислячими з нами демократичними державами по всьому світу, щоб захистити заснований на міжнародному праві порядок, який підривається країнами, які не поділяють наші цінності, такими як Росія і Китай", - сказав генсек.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони країн НАТО цього тижня обговорять розширення фінансування військової діяльності на східному фланзі Альянсу.