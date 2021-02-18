Уряд Франції пропонує дозволити електронне голосування на виборах президента

Уряд Франції вніс до парламенту пропозицію змінити виборче законодавство, щоб французи отримали можливість проголосувати електронним способом на президентських виборах 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Законопроєкт планується обговорити в четвер у Сенаті - верхній палаті парламенту Франції, але навряд чи він буде схвалений сенаторами.

"Ініціативи уряду досить, щоб живити всі фантазії про маніпуляції на виборах", - сказав сенатор-республіканець Стефан Ле Рудель.

Вищий суд Франції неодноразово попереджав державні органи про загрози шахрайства, пов'язані з використанням машин для голосування, так само, як і Національне агентство з безпеки інформаційних систем.

Раніше повідомлялося, що колишній переговірник Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє створив політичну групу, підігріваючи чутки про те, що він обмірковує балотуватися на президентських виборах наступного року.