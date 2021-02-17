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Колишній переговірник ЄС по Brexit може балотуватися у президенти Франції - ЗМІ

Середа, 17 лютого 2021, 14:39

Колишній переговірник Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє створює політичну групу під назвою "Патріот і європеєць", підігріваючи чутки про те, що він обмірковує балотуватися на президентських виборах наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я готовий працювати з усіма, хто хоче цього, під гаслом "Патріот і європеєць", щоб не залишати цю тему іншим", - сказав Барньє правоцентристським депутатам на закритому засіданні.

За словами одного з учасників зустрічі, фракція була представлена ​​як "робоча група" всередині правоцентристської партії "Республіканці".

Більш ніж за рік до першого туру президентських виборів 2022 року у Франції жодна з основних лівоцентристських і правоцентристських партій поки не вибрала кандидата.

У Франції вже давно обговорюють, що 70-річний Барньє, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ, може стати кандидатом від правоцентристів.

Поточні опитування показують, що до другого туру виборів виходять чинний президент Еммануель Макрон і ультраправий лідер Марін Ле Пен.

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