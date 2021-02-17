Колишній переговірник ЄС по Brexit може балотуватися у президенти Франції - ЗМІ
Колишній переговірник Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє створює політичну групу під назвою "Патріот і європеєць", підігріваючи чутки про те, що він обмірковує балотуватися на президентських виборах наступного року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Я готовий працювати з усіма, хто хоче цього, під гаслом "Патріот і європеєць", щоб не залишати цю тему іншим", - сказав Барньє правоцентристським депутатам на закритому засіданні.
За словами одного з учасників зустрічі, фракція була представлена як "робоча група" всередині правоцентристської партії "Республіканці".
Більш ніж за рік до першого туру президентських виборів 2022 року у Франції жодна з основних лівоцентристських і правоцентристських партій поки не вибрала кандидата.
У Франції вже давно обговорюють, що 70-річний Барньє, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ, може стати кандидатом від правоцентристів.
Поточні опитування показують, що до другого туру виборів виходять чинний президент Еммануель Макрон і ультраправий лідер Марін Ле Пен.