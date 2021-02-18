Правительство Франции предлагает разрешить электронное голосование на выборах президента

Правительство Франции внесло в парламент предложение изменить избирательное законодательство, чтобы французы получили возможность проголосовать электронным способом на президентских выборах 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Законопроект планируется обсудить в четверг в Сенате - верхней палате парламента Франции - но вряд ли он будет одобрен сенаторами.

"Инициативы правительства достаточно, чтобы питать все фантазии о манипуляции на выборах", - сказал сенатор-республиканец Стефан Ле Рудель.

Высший суд Франции неоднократно предупреждал государственные органы об угрозах мошенничества, связанные с использованием машин для голосования, так же как и Национальное агентство по безопасности информационных систем.

Ранее сообщалось, что бывший переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье создал политическую группу, подогревая слухи о том, что он обдумывает баллотироваться на президентских выборах в следующем году.