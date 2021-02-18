Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС ожидает от России выполнения решения ЕСПЧ и освобождения Навального

Премьер Грузии подал в отставку из-за дела ареста лидера оппозиции

"Миротворец" внес еврокомиссара Вархейи в список "врагов Украины", а потом удалил страницу

Главные города Испании пережили ночь насилия из-за заключенного рэпера






Правительство Франции предлагает разрешить электронное голосование на выборах президента

Четверг, 18 февраля 2021, 12:57

Правительство Франции внесло в парламент предложение изменить избирательное законодательство, чтобы французы получили возможность проголосовать электронным способом на президентских выборах 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Законопроект планируется обсудить в четверг в Сенате - верхней палате парламента Франции - но вряд ли он будет одобрен сенаторами.

"Инициативы правительства достаточно, чтобы питать все фантазии о манипуляции на выборах", - сказал сенатор-республиканец Стефан Ле Рудель.

Высший суд Франции неоднократно предупреждал государственные органы об угрозах мошенничества, связанные с использованием машин для голосования, так же как и Национальное агентство по безопасности информационных систем.

Ранее сообщалось, что бывший переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье создал политическую группу, подогревая слухи о том, что он обдумывает баллотироваться на президентских выборах в следующем году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция выборы
powered by lun.ua