Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС очікує від Росії виконання рішення ЄСПЛ і звільнення Навального

Прем'єр Грузії подав у відставку через справу арешту лідера опозиції

"Миротворець" вніс єврокомісара Варгеї до списку "ворогів України", а потім видалив сторінку

Головні міста Іспанії пережили ніч насильства через ув’язненого репера






Латвія заборонила в’їзд російському пропагандисту Соловйову

Четвер, 18 лютого 2021, 12:59

Латвія внесла у список небажаних осіб російського телеведучого Владіміра Соловйова. 

Про це у четвер повідомив глава МЗС країни Едгар Ринкевич, пише "Європейська правда". 

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадянина Росії Владіміра Соловйова в список небажаних у Латвійській республіці осіб, встановивши заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін", - написав Ринкевич у Twitter.

Читайте також
Литва на 5 років заборонила в’їзд Кіркорову за гастролі в окупованому Криму

Своє рішення міністр пояснив тим, що "прославляння нацизму є неприйнятним для Латвії".

В ефірі програми "Вечір з Владіміром Соловйовим "на телеканалі "Россия 1" у понеділок телеведучий назвав Гітлера "сміливою людиною", який "не косив від армії" і "воював відважно під час Першої світової війни". Соловйов порівняв Гітлера і опозиціонера Навального, розмірковуючи про сміливість і повагу.

Після цього депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін попросив генпрокурора перевірити висловлювання на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.

Нагадаємо, 8 лютого у Латвії вирішили на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території країни за мову ненависті щодо України, а з 10 лютого Латвія заборонила 16 російських телеканалів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія роспропаганда
powered by lun.ua