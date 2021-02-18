Латвія заборонила в’їзд російському пропагандисту Соловйову

Латвія внесла у список небажаних осіб російського телеведучого Владіміра Соловйова.

Про це у четвер повідомив глава МЗС країни Едгар Ринкевич, пише "Європейська правда".

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадянина Росії Владіміра Соловйова в список небажаних у Латвійській республіці осіб, встановивши заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін", - написав Ринкевич у Twitter.

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Своє рішення міністр пояснив тим, що "прославляння нацизму є неприйнятним для Латвії".

В ефірі програми "Вечір з Владіміром Соловйовим "на телеканалі "Россия 1" у понеділок телеведучий назвав Гітлера "сміливою людиною", який "не косив від армії" і "воював відважно під час Першої світової війни". Соловйов порівняв Гітлера і опозиціонера Навального, розмірковуючи про сміливість і повагу.

Після цього депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін попросив генпрокурора перевірити висловлювання на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.

Нагадаємо, 8 лютого у Латвії вирішили на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території країни за мову ненависті щодо України, а з 10 лютого Латвія заборонила 16 російських телеканалів.