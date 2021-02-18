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Латвия запретила въезд российскому пропагандисту Соловьеву

Четверг, 18 февраля 2021, 12:59

Латвия внесла в список нежелательных лиц российского телеведущего Владимира Соловьева.

Об этом в четверг сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевич, пишет "Европейская правда".

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина России Владимира Соловьева в список нежелательных в Латвийской республике лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter.

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Свое решение министр объяснил тем, что "прославление нацизма неприемлемо для Латвии".

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" в понедельник телеведущий назвал Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал отважно во время Первой мировой войны". Соловьев сравнил Гитлера и оппозиционера Навального, размышляя о смелости и уважении.

После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора проверить высказывания на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Напомним, 8 февраля в Латвии решили на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории страны за язык ненависти в отношении Украины, а с 10 февраля Латвия запретила 16 российских телеканалов.

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