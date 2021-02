Міністр фінансів пообіцяв послам G7, що Україна реформує Вищу раду правосуддя

Міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з послами країн "Групи семи" пообіцяв провести в Україні реформи, необхідні для отримання траншу від МВФ, в тому числі Вищої ради правосуддя.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів G7 після зустрічі.

"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 привітали зобов’язання України вжити необхідних заходів, включно з реформування Вищої ради правосуддя та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України", - йдеться у повідомленні.

During their meeting with Minister of Finance Marchenko, G7 Ambassadors welcomed 🇺🇦 commitment to take the necessary actions, including reforming the High Council of Justice & on energy policy, to conclude the review of 🇺🇦’s #IMF programme. 1/2