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Міністр фінансів пообіцяв послам G7, що Україна реформує Вищу раду правосуддя

Четвер, 18 лютого 2021, 14:11

Міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з послами країн "Групи семи" пообіцяв провести в Україні реформи, необхідні для отримання траншу від МВФ, в тому числі Вищої ради правосуддя.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів G7 після зустрічі.

"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 привітали зобов’язання України вжити необхідних заходів, включно з реформування Вищої ради правосуддя та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України", - йдеться у повідомленні.

"Виконання цих зобов’язань, а також позитивних планів, про які ми чули, щодо земельної реформи і фінансування переходу до еколого-орієнтованої економіки, сприятиме макроекономічній стабільності та розвитку України", - зазначається в заяві.

На початку лютого посли країн "Групи семи" на зустрічі з головою Верховної ради Дмитром Разумковим нагадали йому про необхідність комплексної судової реформи, включно з Вищою радою правосуддя.

Комітет Верховної ради з правової політики раніше схвалив текст законопроєкту про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Експерти заявили, що документ містить норми, які суперечать рекомендаціям міжнародних партнерів України.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі

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