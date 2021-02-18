Министр финансов пообещал послам G7, что Украина реформирует Высший совет правосудия

Министр финансов Сергей Марченко на встрече с послами стран "Группы семи" пообещал провести в Украине реформы, необходимые для получения транша от МВФ, в том числе Высшего совета правосудия.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов G7 после встречи.

"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении.

During their meeting with Minister of Finance Marchenko, G7 Ambassadors welcomed 🇺🇦 commitment to take the necessary actions, including reforming the High Council of Justice & on energy policy, to conclude the review of 🇺🇦’s #IMF programme. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 18, 2021

"Выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых мы слышали, по земельной реформе и финансированию перехода к эколого-ориентированной экономики, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины", - отмечается в заявлении.

В начале февраля послы стран "Группы семи" на встрече с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым напомнили ему о необходимости комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия.

Комитет Верховной рады по правовой политике ранее одобрил текст законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

Эксперты заявили, что документ содержит нормы, которые противоречат рекомендациям международных партнеров Украины.

Подробнее о законопроекте читайте в статье Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе