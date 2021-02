Министр финансов пообещал послам G7, что Украина реформирует Высший совет правосудия

Министр финансов Сергей Марченко на встрече с послами стран "Группы семи" пообещал провести в Украине реформы, необходимые для получения транша от МВФ, в том числе Высшего совета правосудия.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов G7 после встречи.

"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении.

During their meeting with Minister of Finance Marchenko, G7 Ambassadors welcomed 🇺🇦 commitment to take the necessary actions, including reforming the High Council of Justice & on energy policy, to conclude the review of 🇺🇦’s #IMF programme. 1/2