Австрія може зробити маски FFP2 обов’язковими і на відкритому повітрі – ЗМІ

Австрійський уряд може зобов’язати громадян носити маски класу захисту FFP2 і на відкритих майданчиках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 25 січня маски FFP2 потрібні у всіх роздрібних магазинах та супермаркетах, а також у громадському транспорті по всій Австрії.

Згідно з повідомленнями, що просочилися до австрійських ЗМІ, уряд розробляє плани поширити вимогу на відкриті території.

Лист міністерства охорони здоров’я Австрії, який було надіслано керівникам органів охорони здоров’я в кожній з дев’яти земель Австрії, закликає до виконання вимог щодо маски FFP2 на відкритих майданчиках.

Вимога застосовуватиметься у "громадських місцях, які люди часто відвідують на вулиці".

Уряд закликав державних чиновників вимагати масок у районах, де двометрову відстань "не можна підтримувати загалом і постійно".

Зокрема, вимога масок поширюватиметься на часто відвідувані торгові вулиці та відповідні райони в центрах міст.

Хоча австрійські правила вимагають використання маски FFP2 лише в закритих приміщеннях і в громадському транспорті, сусідні країни, такі як Німеччина, Італія та Швейцарія, мають певні вимоги до маски на відкритих майданчиках.