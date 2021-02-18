Австрия может сделать маски FFP2 обязательными и на открытом воздухе - СМИ

Австрийское правительство может обязать граждан носить маски класса защиты FFP2 и на открытых площадках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С 25 января маски FFP2 нужны во всех розничных магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте по всей Австрии.

Согласно сообщениям, просочившимся в австрийских СМИ, правительство разрабатывает планы распространить требование на открытые территории.

Письмо министерства здравоохранения Австрии, которое было отправлено руководителям органов здравоохранения в каждой из девяти земель Австрии, призывает к выполнению требований по маски FFP2 на открытых площадках.

Требование применяться в "общественных местах, люди часто посещают на улице".

Правительство призвало государственных чиновников требовать масок в районах, где двухметровую расстояние "нельзя поддерживать в целом и постоянно".

В частности, требование масок распространяться на часто посещаемые торговые улицы и соответствующие районы в центрах городов.

Хотя австрийские правила требуют использования маски FFP2 только в закрытых помещениях и в общественном транспорте, соседние страны, такие как Германия, Италия и Швейцария, имеют определенные требования к маске на открытых площадках.