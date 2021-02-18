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ЄС очікує від Росії виконання рішення ЄСПЛ і звільнення Навального

Четвер, 18 лютого 2021, 15:13

Європейський союз очікує від Росії виконання рішення Європейського суду з прав людини, який постановив негайно звільнити Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"ЄСПЛ постановив, що Алєксєя Навального слід негайно звільнити. ЄС повторює, що закликає російську владу зробити це негайно. Ми очікуємо, що Росія виконає свої міжнародні зобов’язання як підписант Європейської конвенції з прав людини", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

У Росії заявили, що рішення ЄСПЛ  є спробою втручання у внутрішні російські судові справи і виконати його неможливо.

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