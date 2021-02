ЄС очікує від Росії виконання рішення ЄСПЛ і звільнення Навального

Європейський союз очікує від Росії виконання рішення Європейського суду з прав людини, який постановив негайно звільнити Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"ЄСПЛ постановив, що Алєксєя Навального слід негайно звільнити. ЄС повторює, що закликає російську владу зробити це негайно. Ми очікуємо, що Росія виконає свої міжнародні зобов’язання як підписант Європейської конвенції з прав людини", - йдеться у повідомленні в Twitter.

The #ECHR ruled Alexei @navalny should be released immediately. The EU reiterates its call on the Russian authorities to do so without delay. We expect Russia to comply with its international commitments as signatory of the European Convention on Human Rights.