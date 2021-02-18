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ЕС ожидает от России выполнения решения ЕСПЧ и освобождения Навального

Четверг, 18 февраля 2021, 15:13

Евросоюз ожидает от России выполнения решения Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"ЕСПЧ постановил, что Алексея Навального следует немедленно освободить. ЕС повторяет, что призывает российские власти сделать это немедленно. Мы ожидаем, что Россия выполнит свои международные обязательства как подписант Европейской конвенции по правам человека", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

Речь идет о том, что ЕСПЧ впервые обязывает государство освободить задержанного на время досудебного следствия по жалобе о политических преследованиях, еще до рассмотрения в Страсбурге этой жалобы по существу.

Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи.

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