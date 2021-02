ЕС ожидает от России выполнения решения ЕСПЧ и освобождения Навального

Евросоюз ожидает от России выполнения решения Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"ЕСПЧ постановил, что Алексея Навального следует немедленно освободить. ЕС повторяет, что призывает российские власти сделать это немедленно. Мы ожидаем, что Россия выполнит свои международные обязательства как подписант Европейской конвенции по правам человека", - говорится в сообщении в Twitter.

The #ECHR ruled Alexei @navalny should be released immediately. The EU reiterates its call on the Russian authorities to do so without delay. We expect Russia to comply with its international commitments as signatory of the European Convention on Human Rights.