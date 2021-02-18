У Франції винищувачі пролетіли на висоті 80 метрів над селом і залишили його без електрики

Два французькі військові літаки, що пролетіли на дуже низькій висоті, пошкодили електричні лінії і відключили подачу електроенергії в селі на півдні Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Інцидент стався в середу вдень в невеликому селі Ле-Кастелло, недалеко від міста Маноск.

Два винищувачі Rafale злетіли з прилеглої авіабази для навчально-тренувального польоту і пролетіли над селом на висоті 80 метрів.

"Він летів так низько, що спричинив справжній гуркіт, потім я глянув і побачив другий літак. Він був настільки низько, що я сказав собі: він пройшов під лініями електропередач", - розповів мер села Бенуа Гуен, який їхав в цей час в машині.

Далі по дорозі, за його словами, він наткнувся на електричні кабелі, що лежали на землі: "Один з літаків зачепив лінію і перерізав її. Я негайно викликав аварійні служби".

Падіння кабелів спричинило пожежу, який швидко вдалося загасити. Село залишалося без електрики понад чотири години, при цьому під'їзд до нього був закритий з міркувань безпеки.

"Постраждалих немає. Цей інцидент в польоті змусив пілота літака безпечно приземлитися на авіабазі ", - повідомив представник французьких ВПС, заявивши, що вони "жалкують про такий надзвичайно рідкісний інцидент".

Також він повідомив, що за фактом події проводиться розслідування.