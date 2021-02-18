Во Франции истребители пролетели на высоте 80 метров над селом, оставив его без электричества

Два французских военных самолета, пролетевшие на очень низкой высоте, повредили электрические линии и отключили подачу электроэнергии в деревне на юге Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Инцидент произошел в среду днем ​​в небольшой деревне Ле-Кастелле, недалеко от города Маноск.

Два истребителя Rafale взлетели с близлежащей авиабазы ​​в ходе учебно-тренировочного полета и пролетели над деревней на высоте 80 метров.

"Он летел так низко, что произвел настоящий грохот, затем я взглянул и увидел второй самолет. Он был настолько низко, что я сказал себе: он прошел под линиями электропередач", - рассказал мэр деревни Бенуа Гуен, который ехал в это время в машине.

Дальше по дороге, по его словам, он наткнулся на электрические кабели, лежавшие на земле: "Один из самолетов врезался в линию и перерезал ее. Я немедленно вызвал аварийные службы".

Падение кабелей вызвало пожар, который быстро удалось потушить. Село оставалось без электричества более четырех часов, при этом подъезд к нему был закрыт по соображениям безопасности.

"Пострадавших нет. Этот инцидент в полете вынудил пилота самолета безопасно приземлиться на авиабазе", - сообщил представитель французских ВВС, заявив, что они "сожалеют об этом чрезвычайно редком инциденте".

Также он сообщил, что по факту происшествия проводится расследование.