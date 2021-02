НАТО у вісім разів збільшить контингент в Іраку на прохання країни

Міністри оборони країн-членів НАТО на прохання Іраку вирішили суттєво збільшити чисельність тренувальної місії Альянсу в країні.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми вирішили розширити тренувальну місію НАТО в Іраку задля підтримки іракських сил у боротьбі з тероризмом та гарантування, що ІДІЛ не повернеться. Розмір нашої місії збільшиться з 500 військовослужбовців до близько 4 тисяч", - заявив генсек НАТО на брифінгу.

Також тепер до тренувальних заходів будуть залучати більше безпекових структур Іраку та території за межами Багдаду.

