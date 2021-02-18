НАТО у вісім разів збільшить контингент в Іраку на прохання країни

Міністри оборони країн-членів НАТО на прохання Іраку вирішили суттєво збільшити чисельність тренувальної місії Альянсу в країні.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми вирішили розширити тренувальну місію НАТО в Іраку задля підтримки іракських сил у боротьбі з тероризмом та гарантування, що ІДІЛ не повернеться. Розмір нашої місії збільшиться з 500 військовослужбовців до близько 4 тисяч", - заявив генсек НАТО на брифінгу.

Також тепер до тренувальних заходів будуть залучати більше безпекових структур Іраку та території за межами Багдаду.

Ministers decided to expand @IraqNato mission to support local forces in their fight against terrorism. We'll increase from 500 to around 4000 personnel & include more security institutions & areas. #NATO's mission will continue in full consultation with #Iraq's government. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 18, 2021

Генсек НАТО зазначив, що місія здійснюється у консультаціях з урядом Іраку і такі консультації продовжаться. Збільшення чисельності сил відбуватиметься поступово.

У грудні 2020 року міністр оборони України Андрій Таран повідомляв, що Україна планує долучитися до тренувальної місії НАТО в Іраку, спрямувавши до неї двох українських військових.

Нагадаємо, у січні 2021 року США скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років. Такий крок заздалегідь анонсував президент Дональд Трамп, виконуючи свою обіцянку "закінчити дві війни", розпочаті після терактів 11 вересня 2001 року.