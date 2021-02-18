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НАТО у вісім разів збільшить контингент в Іраку на прохання країни

Четвер, 18 лютого 2021, 19:50

Міністри оборони країн-членів НАТО на прохання Іраку вирішили суттєво збільшити чисельність тренувальної місії Альянсу в країні. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми вирішили розширити тренувальну місію НАТО в Іраку задля підтримки іракських сил у боротьбі з тероризмом та гарантування, що ІДІЛ не повернеться. Розмір нашої місії збільшиться з 500 військовослужбовців до близько 4 тисяч", - заявив генсек НАТО на брифінгу.

Також тепер до тренувальних заходів будуть залучати більше безпекових структур Іраку та території за межами Багдаду. 

Генсек НАТО зазначив, що місія здійснюється у консультаціях з урядом Іраку і такі консультації продовжаться. Збільшення чисельності сил відбуватиметься поступово.

У грудні 2020 року міністр оборони України Андрій Таран повідомляв, що Україна планує долучитися до тренувальної місії НАТО в Іраку, спрямувавши до неї двох українських військових. 

Нагадаємо, у січні 2021 року США скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років. Такий крок заздалегідь анонсував президент Дональд Трамп, виконуючи свою обіцянку "закінчити дві війни", розпочаті після терактів 11 вересня 2001 року. 

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