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НАТО в восемь раз увеличит контингент в Ираке по просьбе страны

Четверг, 18 февраля 2021, 19:50

Министры обороны стран-членов НАТО по просьбе Ирака решили существенно увеличить численность тренировочной миссии в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили расширить тренировочную миссию НАТО в Ираке для поддержки иракских сил в борьбе с терроризмом и чтобы гарантировать, что ИГИЛ не вернется. Численность нашей миссии увеличится с 500 военнослужащих до около 4 тысяч", - заявил генсек НАТО на брифинге.

Также теперь к тренировочным мероприятиям будут привлекать больше силовых структур Ирака и территории за пределами Багдада.

Генсек НАТО отметил, что миссия осуществляется в консультациях с правительством Ирака и такие консультации продолжатся. Увеличение численности сил будет происходить постепенно.

В декабря 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран сообщал, что Украина планирует присоединиться к тренировочной миссии НАТО в Ираке, направив двух украинских военных.

Напомним, в январе 2021 США сократили свой контингент в Афганистане и Ираке до 2500 военнослужащих в каждой из стран, что является наименьшим количеством за почти 20 лет. Такой шаг заранее анонсировал президент Дональд Трамп, выполняя свое обещание "закончить две войны", начатые после терактов 11 сентября 2001 года.

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