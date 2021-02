НАТО в восемь раз увеличит контингент в Ираке по просьбе страны

Министры обороны стран-членов НАТО по просьбе Ирака решили существенно увеличить численность тренировочной миссии в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили расширить тренировочную миссию НАТО в Ираке для поддержки иракских сил в борьбе с терроризмом и чтобы гарантировать, что ИГИЛ не вернется. Численность нашей миссии увеличится с 500 военнослужащих до около 4 тысяч", - заявил генсек НАТО на брифинге.

Также теперь к тренировочным мероприятиям будут привлекать больше силовых структур Ирака и территории за пределами Багдада.

Ministers decided to expand @IraqNato mission to support local forces in their fight against terrorism. We'll increase from 500 to around 4000 personnel & include more security institutions & areas. #NATO's mission will continue in full consultation with #Iraq's government.