Евросоюз осудил атаки против медиа в Беларуси

Евросоюз осудил приговоры двум белорусским журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске, и призвал режим Лукашенко прекратить атаки на медиа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе в пятницу заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

Двух журналисток "Белсата" в Беларуси 18 февраля приговорили к двум годам лишения свободы.

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"Мы видим в этих приговорах продолжение позорных и жестоких репрессий белорусских властей против белорусского народа, против защитников прав человека, активистов, гражданского общества и журналистов", - сказал он, добавив, что такие действия неприемлемы.

"Мы призываем белорусские власти уважать фундаментальные свободы слова и собраний белорусских граждан. Мы являемся свидетелями продолжающегося запугивания, которое на этой неделе обострилось - и не только с осуждением журналисток, но также с рейдами и обысками в домах активистов, членов гражданского общества", - добавил он.

Стано отметил, что Евросоюз осуждает все атаки, направленные против прессы, медиа и журналистов в Беларуси.

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"Мы призываем власти прекратить атаковать медиа и позволить им делать свою работу, потому что Катя и Дарья, собственно говоря, были осуждены за выполнение своей журналистской работы", - отметил представитель, призвав белорусские власти начать национальный инклюзивный диалог для поиска выхода из политического кризиса.

Журналисток обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (статья 342 УК) за то, что они вели стрим с минской "Площади Перемен" - двора, житель которого Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения людьми в штатском, которые срезали с забора бело-красно-белые ленточки.