Прем'єр Чехії звільнив радника-ексглаву МОЗ за відвідини футбольного матчу

Прем’єр Чехії припинив співпрацю зі своїм радником щодо епідемії Романом Примулою після того, як він порадив посилити локдаун - і того ж дня відвідав футбольний матч.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Раніше Роман Примула обіймав посаду міністра охорони здоров’я і втратив її після скандалу з відвіданням "закритого" на карантин ресторану. Після того Примула став радником прем’єра.

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Днями він знову оскандалився відвіданням футбольного матчу Ліги Європи у Празі, через кілька годин після коментарів у ЗМІ про те, що Чехії знову потрібен жорсткий локдаун і пересування людей варто додатково обмежити.

На відміну від ресторану, цього разу Примула формально не порушив закон: обрані партнери футбольного клубу могли отримати допуск на VIP-трибуну за умови надання негативного тесту на коронавірус та перебування у масці, як це було дозволено винятком МОЗ для матчів Ліги Європи.

Проте до вчинку Романа Примули все одно виникли запитання через те, що його дії суперечили словам і демонстрували привілейоване становище.

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш після цього заявив, що припиняє співпрацю з ним.

"Пан Примула - чудовий експерт-епідеміолог, але йому бракує відчуття соціальної справедливості. Це знову неправильний вчинок - це ображає інших фанів, які не можуть бути на стадіоні, та інших людей, яких ми просимо сидіти вдома… Ми вирішили припинити співпрацю, тому що так далі не може бути", - повідомив прем’єр у коментарі виданню.

Як повідомлялося, уряд Чехії наразі вирішив не відкривати несуттєві роздрібні магазини на тлі несприятливої ситуації з пандемією. Також набули чинності посилені правила щодо масок: у супермаркетах та громадському транспорті потрібно бути у респіраторі або одночасно двох хірургічних масках.

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