Вірменія схвалила використання вакцин AstraZeneca, Pfizer та російської Sputnik V

У Вірменії схвалили використання в країні трьох вакцин - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та російської Sputnik V.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Міністр охорони здоров’я Анаїт Аванесян зазначила, що вакцинація в країні почнеться з березня, але невелику кількість щеплень вже зробили російською вакциною (втім, не уточнюється, хто їх отримав та коли саме).

Вакцинація у Вірменії буде проходити у два етапи: першими вакцинуватимуть мешканців і персонал закладів соціального захисту, медиків, групу 65+ та людей з хронічними хворобами.

Вакцинація буде добровільною, але не виключено, що безкоштовною - не для всіх.

За словами міністерки, безкоштовним щеплення буде для групи ризику, але невідомо, скільки це коштуватиме для решти громадян.

Вірменія - серед країн, які приєдналися до міжнародної платформи COVAX для отримання вакцини від коронавірусу.