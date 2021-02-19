Армения одобрила использование вакцин AstraZeneca, Pfizer и российской Sputnik V
В Армении одобрили использование в стране трех вакцин - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и российской Sputnik V.
Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".
Министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что вакцинация в стране начнется с марта, но небольшое количество прививок уже сделали российской вакциной (в то же время, не уточняется, кто их получил и когда именно).
Вакцинация в Армении будет проходить в два этапа: первыми будут вакцинировать жителей и персонал учреждений социальной защиты, медиков, группу 65+ и людей с хроническими болезнями.
Вакцинация будет добровольной, но не исключено, что бесплатной - не для всех.
По словам министра, бесплатной прививка будет для группы риска, но неизвестно, сколько это будет стоить для остальных граждан.
Армения - среди стран, которые присоединились к международной платформы COVAX для получения вакцины от коронавируса.