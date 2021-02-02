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ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19

Вівторок, 2 лютого 2021, 07:42

Рада ЄС внесла зміни до рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень вільного пересування у відповідь на пандемію COVID-19, додавши нову категорію обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір (темно-червоний) додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.

Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус циркулює на дуже високому рівні, в тому числі інші інфекційні штами, що викликають занепокоєння. Він застосовуватиметься до районів, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки COVID-19 становить 500 або більше на 100 000 осіб.

З ростом числа інфекцій і поширенням нових штамів вірусу більша частина блоку вже в "червоній зоні", тому нові "темно-червоні зони" допоможуть виділити зони з дуже високим ризиком.

Держави-члени повинні перешкоджати всім несуттєвим подорожам до червоних та темно-червоних районів, водночас намагаючись уникнути перешкод для основних подорожей.

Вони також мають вимагати від осіб, які подорожують із району, класифікованого як темно-червоний, пройти тест на зараження COVID-19 до прибуття і пройти карантин/самоізоляцію.

"З огляду на збільшення можливостей тестування COVID-19, до рекомендації також вносяться поправки, що надають державам-членам можливість вимагати від мандрівників, які прибувають з помаранчевої, червоної та сірої областей, зробити тест перед вильотом", - йдеться у заяві.

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