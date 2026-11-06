Суд заборонив Трампу будувати тріумфальну арку на в’їзді у Вашингтон

Федеральний суд заборонив президенту США Дональду Трампу розпочинати будівництво тріумфальної арки, яку він запланував звести на в’їзді до Вашингтона.

Про це пише The Washington Times, повідомляє "Європейська правда".

Рішення винесла суддя Таня Чуткан, призначена експрезидентом Бараком Обамою, і яка, за твердженням видання, часто вступає в юридичні суперечки з Трампом. Вона заявила, що адміністрація пропустила занадто багато процедурних етапів, поспішаючи зі схваленням проєкту арки, що, ймовірно, є порушенням закону про меморіальні споруди.

"Тимчасовий заборонний наказ, виданий сьогодні, забороняє відповідачам розпочинати будівництво або підготовку майданчика на Меморіальному колі", – написала вона у 33-сторінковому висновку.

З проханням про видачу заборонного наказу звернулися штат Вірджинія та округ Колумбія, які подали позов, оскаржуючи цей проєкт. Також був поданий ще один позов від групи ветеранів.

Арка висотою 250 футів мала б стояти біля підніжжя Меморіального мосту, який з’єднує монументальне ядро Вашингтона з Арлінгтонським національним кладовищем у Вірджинії.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ, який, за його словами, не дозволить майбутнім президентам вносити певні зміни в Овальний кабінет Білого дому.

А у серпні Федеральний апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа зупинити будівництво бального залу в Білому домі вартістю $400 млн.