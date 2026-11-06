В Естонію прибула нова ротація військових США

Речниця посольства США в Естонії Келлі Лонг розповіла, що нова ротація американських військових прибула в країну й вже перебуває там понад тиждень.

Про це вона сказала у коментарі ERR, пише "Європейська правда".

Лонг зазначила, що офіційна церемонія, що ознаменує початок місії підрозділу, під час якої підрозділ підніме свій прапор, щоб відзначити офіційний початок своєї присутності в країнах Балтії, відбудеться пізніше цього місяця в Литві.

"Ми підтверджуємо присутність в Естонії підрозділу "Апач" 5-ї ескадрильї 4-го кавалерійського полку армії США в рамках запланованої дев’ятимісячної ротації", – сказала вона.

Міністр оборони Мартін Херем зазначив, що передова група американського підрозділу та його техніка вже перебувають в Естонії понад тиждень.

Попередній американський підрозділ залишив Естонію влітку, і на той час ще не було відомо, коли саме прибуде наступна ротація.

Напередодні литовський прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс розповів, що у країні очікують на прибуття кількох десятків американських військовослужбовців, які наразі дислокуються в Польщі.

Також зауважимо, що на початку вересня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

17 вересня американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

Наприкінці вересня писали, що президент Польщі Кароль Навроцький сподівається, що США остаточно затвердять плани щодо створення постійної військової бази в Польщі, і, якщо це відбудеться – вона отримає назву "Форт Трамп" (Fort Trump).