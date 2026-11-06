У Польщі за останні дні зафіксували понад 20 фальшивих повідомлень про замінування літаків

За останні дні у Польщі зафіксували понад два десятки фальшивих повідомлень про замінування літаків – усі вони стосувалися пасажирських літаків.

Про це інформує Polskie Radio з посиланням на інформацію від Eurocontrol – європейською організацією, що координує повітряний рух і стежить за його безпекою, повідомляє "Європейська правда".

У четвер, 5 листопада, про загрози вибухів повідомили на 14 рейсах, а у вівторок, 3 листопада, – на семи. Eurocontrol зіставив ці дані з кількістю рейсів, що виконувалися в ці дні, і зазначив, що хибні повідомлення про вибухи не спричинили затримок у повітряному русі.

Організація повідомляє, що стежить за ситуацією та тісно співпрацює з авіакомпаніями, аеропортами, постачальниками аеронавігаційних послуг та іншими організаціями по всій Європі, щоб мінімізувати можливі перебої в повітряному русі.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.

Загалом в останні дні багато європейських авіарейсів затримують через повідомлення про нібито вибухівку на борту. Зокрема, у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.