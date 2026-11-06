У Шотландії під час Ночі багаття сталися заворушення: є заарештовані

У шотландському Глазго заарештували кількох людей після заворушень під час святкування Ночі багаття (Bonfire Night); у кількох районах країни невідомі запускали феєрверки в бік поліції, медиків і пожежників, а один із поліцейських автомобілів підпалили.

Про це повідомляє The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, для забезпечення правопорядку поліція Шотландії розгорнула масштабну операцію під назвою Amberlight, залучивши найбільшу кількість правоохоронців із часу візиту президента США Дональда Трампа до Шотландії у 2025 році. До операції також залучили поліцейських з Англії та Вельсу.

У шотландському Глазго заарештували сімох людей після заворушень під час святкування.

Фото: The Guardian

Один із найсерйозніших інцидентів стався на Грінсайд-стріт. Поліцейські та бригада швидкої допомоги прибули туди після повідомлення про пораненого чоловіка, однак самі стали мішенями для феєрверків.

Унаслідок нападу поліцейський автомобіль загорівся та зазнав серйозних пошкоджень, а один зі співробітників швидкої допомоги дістав легкі поранення.

На місце прибули спеціалізовані підрозділи поліції, одного чоловіка заарештували. Наразі розслідування щодо інциденту триває

Ввечері 5 листопада з 17:30 до 23:30 шотландська пожежно-рятувальна служба отримала понад 800 викликів, пов’язаних із феєрверками та багаттями.

Зазначимо, ніч Гая Фокса, також відома як Ніч багать – це традиційне щорічне святкування у Великій Британії ввечері 5 листопада. У цю ніч, п'яту після Гелловіну, відзначається провал Порохової змови, коли група католиків-змовників спробувала підірвати Парламент Великої Британії в Лондоні.

Писали, що по всій Ірландії пройдуть мітинги працівників державного сектора у четвер, 12 листопада, – саме в цей час Дублін прийматиме саміт лідерів європейських держав.

Раніше повідомляли, що наступного тижня в Дубліні протягом чотирьох днів очікуються значні перебої у роботі міського транспорту, оскільки в рамках головування Ірландії в ЄС у місті пройде великий саміт.

Також ірландська поліція вважає, що ймовірність скоєння атак на двох великих європейських самітах, які відбудуться в Дубліні наступного місяця, "досить висока".