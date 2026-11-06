ЗМІ: в Італії ультраправий політик Ванначчі втрачає рейтинг та підтримку активістів

Вперше з моменту заснування своєї ультраправої партії цього року колишній генерал армії Роберто Ванначчі демонструє ознаки втрати підтримки: його рейтинг в опитуваннях падає, а активісти відвертаються від нього через внутрішні суперечки та розбіжності щодо політичного курсу.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Національне майбутнє" стала четвертою за популярністю партією після кількох місяців стрімкого зростання завдяки програмі, зосередженій на депортації іноземців та протидії правам ЛГБТ+. Її голоси можуть виявитися вирішальними для сподівань прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні на збереження влади, хоча вона поки що виключила будь-який союз.

Проте після досягнення піка близько 9% влітку підтримка "Національного майбутнього" дещо знизилася: за даними соціологічних агентств SWG та Ipsos, вона становить від 5,8% до 7,9%, а всі останні опитування вказують на подальшу тенденцію до зниження.

Це уповільнення відбувається на тлі ознак негативних тенденцій для популістської правої сили в інших регіонах.

Також комітети, створені по всій Італії для залучення підтримки Ванначчі, останніми тижнями стали джерелом напруги. Деякі активісти вийшли зі складу партії, звинувачуючи її в ігноруванні прихильників, які допомагали розбудовувати рух.

Раніше Ванначчі заявив, що готовий до угоди з блоком Мелоні, який, як показують останні опитування, скорочує відставання від лівоцентристів, але за умови, що той підтримає його політику.

Нагадаємо, за останніми опитуваннями партія прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні "Брати Італії" зберігає лідерство серед виборців,

Більше про це читайте у статті: Генерал, расист, політик. Як Роберто Ванначчі став зіркою в Італії та чим це загрожує Україні.