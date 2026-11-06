Рубіо відкинув чутки в ЗМІ про те, що збирається піти з адміністрації Трампа

Державний секретар Марко Рубіо спростував повідомлення про те, що він планує покинути адміністрацію американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв’ю газеті The New York Times, передає "Європейська правда".

Така заява Рубіо з’явилася на тлі того, як ЗМІ повідомили, що держсекретар США начебто розглядає можливість піти у відставку з адміністрації Трампа, щоб підготуватися до президентської кампанії 2028 року.

"Працювати на президента Трампа до кінця його терміну повноважень – це завжди було моїм планом. Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці чутки", – сказав Рубіо.

Також він запевнив, що "любить свою роботу".

"До того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається піти з посади. Я питаю: "З якої саме?" – сказав він.

У Рубіо запитали, чи розглядає він можливість балотуватися на посаду президента у 2028 році. Він відмовився відповідати на це питання.

"Я, буквально, більше не буду говорити про 2028 рік. Я просто не буду цього робити", – додав він.

Також зазначимо, що Трамп заявив журналістам у середу, що не розглядає можливість заміни міністра оборони Піта Гегсета.

Він зробив заяву після того, як ЗМІ стало відомо, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і телефоном, чи повинен Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.