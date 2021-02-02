США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2" - ЗМІ 

США вперше сигналізували про готовність говорити про припинення своїх санкцій щодо суперечливого трубопроводу "Північний потік-2", який повинен транспортувати газ з Росії до Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Американці очікують, що німецька сторона запропонує свій пакет пропозицій, пише видання.

"Німці повинні представити пакетне рішення. Інакше ми не зможемо усунути проблему "Північного потоку-2", - заявив на умовах анонімності представник адміністрації США, який брав участь у переговорах.

Вашингтон хоче, щоб німецький пакет передбачав забезпечення енергетичної безпеки Європи. Основна мета - зупинити зростаючу залежність Європи від російського газу і не допустити відключення України від європейської інфраструктури.

За даними видання, Вашингтон розглядає можливість оснастити "Північний потік-2" механізмом відключення, який може бути задіяний у разі, якщо Москва спробує чинити тиск на Україну, обмеживши подачу газу.

Сполучені Штати також вважають, що угода, яка регулює транзит російського природного газу по трубопровідній системі України, має бути переглянута.

Німецька газета відзначає, що уряд Ангели Меркель "зітхнув з полегшенням" після новини про пропозицію США, але поки що не запропонував жодних поступок адміністрації Джо Байдена.

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США.