У Перемишлі знищили пам’ятну дошку українській художниці

У Перемишлі невідомі знищили пам’ятну дошку трьом відомим мешканкам міста, серед яких українська художниця Олена Кульчицька.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Наше слово".

У вівторок, 2 лютого, мешканці міста помітили, що знищено кам’яну пам’ятну дошку, присвячену трьом видатним перемишлянкам: українській художниці Олені Кульчицькій, польській політичній діячці Вінценті Тарнавській та єврейській психоаналітикині Гелен Дойч.

Дошку було встановлено в межах художнього проєкту "Центр світів є тут" у вересні 2020 року.

Утім, після того, як так звані кресові середовища піддали сумніву легітимність увічнення прізвища Кульчицької через її нібито комуністичну діяльність, дошка залишилася не відкритою.

Перша спроба знищення меморіальної дошки відбулася на початку січня цього року. З неї здерли чорну плівку, якою вона була вкрита, пошкодили в одному місці чимось гострим, пробували відкрутити один із чотирьох гвинтів.

Через декілька днів Польський інститут національної пам’яті (мер міста Войцех Бакун просив його оцінити справу стосовно Кульчицької) видав негативне рішення щодо української художниці, яка в 1951-1955 роках була депутаткою Верховної ради УРСР, а отже, на думку ІНП, пропагувала комуністичний режим. ІНП не взяв до уваги факти, що Олена Кульчицька була депутаткою від тодішньої інтелігенції, ніколи не належала до комуністичної партії, допомагала багатьом політичним в’язням і репресованим.

Ініціаторки встановлення дошки повідомили про її знищення поліцію. Водночас представники кресових середовищ продовжують поширювати неправдиву інформацію, що дошка була встановлена нелегально.