В Перемышле уничтожили памятную доску украинской художнице

В Перемышле неизвестные уничтожили памятную доску трем известным жительницам города, среди которых украинская художница Олена Кульчицкая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Наше слово".

Во вторник, 2 февраля, жители города заметили, что уничтожена каменная памятная доска, посвященная трем выдающимся перемышлянкам: украинской художнице Олене Кульчицкой, польской политической деятельнице Винценте Тарнавской и еврейскому психоаналитику Хелен Дойч.

Доска была установлена ​​в рамках художественного проекта "Центр миров находится здесь" в сентябре 2020 года.

Впрочем, после того, как так называемые "кресовые круги" подвергли сомнению легитимность увековечения фамилии Кульчицкой из-за ее якобы коммунистической деятельности, доска осталась не открытой.

Первая попытка уничтожения мемориальной доски произошла в начале января этого года. С нее содрали черную пленку, которой она была покрыта, повредили в одном месте чем-то острым, пробовали открутить один из четырех винтов.

Через несколько дней Польский институт национальной памяти (мэр города Войцех Бакун просил его оценить вопрос относительно Кульчицкой) выдал отрицательное решение по украинской художнице, которая в 1951-1955 годах была депутатом Верховного совета УССР, а значит - пропагандировала коммунистический режим. ИНП не принял во внимание те факты, что Кульчицкая была депутатом от интеллигенции, никогда не состояла в коммунистической партии, помогала многим политическим заключенным и репрессированным.

Инициаторы установления доски сообщили о ее уничтожении в полицию. В то же время представители "кресовых кругов" продолжают распространять ложную информацию, что доска была установлена ​​незаконно.