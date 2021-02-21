Інвестор з Молдови позивається проти України, бо отримав розікрадений завод

Молдовська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", звернулася до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті.

Про це повідомляє агентство УНІАН, пише "Європейська правда".

Як з'ясувалося в ході огляду спиртзаводу, на підприємстві було відсутнє цінне обладнання: котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості не відповідали опису.

"Таким чином, станом на дату подання позову, проданий позивачеві об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться у рішенні Господарського суду Києва від 11 січня 2021 року.

В результаті суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 млн грн.

"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність в тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді. Але ми повинні перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності", - прокоментував співвласник СП "Zernoff" Юрій Дячук.

Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 року. Це сталося після того, як в кінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.