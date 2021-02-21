Мер Ніцци закликав до локдауну вихідного дня через сплеск інфекцій 

Мер французького середземноморського міста Ніцци закликав запровадити локдаун у цьому районі на вихідні, щоб зупинити потік відвідувачів і приборкати різкий сплеск коронавірусної інфекції.

Про це він сказав у ефірі радіо France Info, повідомляє "Європейська правда".

За словами Крістіана Естрозі, уряд і місцева влада повинні оголосити нові обмеження для боротьби з епідемією, яка "вибухає".

Читайте також В Англії з початку локдауну різко знизився рівень заражень коронавірусом

У суботу міністр охорони здоров'я повідомив, що рівень захворюваності в мегаполісі Ніцци перевищує 700 позитивних випадків на 100 000 жителів.

"Нам потрібні рішучі заходи, що виходять за рамки загальнонаціональної комендантської години з 18:00, або посилення комендантської години, або частковий і прив'язаний до конкретного часу локдаун. Локдаун на вихідні мав би сенс... це зупинило б приплив відвідувачів", - заявив мер міста Крістіан Естрозі.

Нагадаємо, за даними опитування Elabe у Франції побільшало тих, хто виступає за більш жорсткі обмеження в контексті боротьби з коронавірусом. 55% опитаних висловили підтримку жорсткому локдауну.