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Мэр Ниццы призвал к локдауну выходного дня из-за всплеска инфекций

Воскресенье, 21 февраля 2021, 12:14

Мэр французского средиземноморского города Ниццы призвал ввести локдаун в этом районе на выходные, чтобы остановить поток посетителей и обуздать резкий всплеск коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал в эфире радио France Info, сообщает "Европейская правда".

По словам Кристиана Эстрози, правительство и местные власти должны объявить новые ограничения для борьбы с эпидемией, которая "взрывается".

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В субботу министр здравоохранения сообщил, что уровень заболеваемости в мегаполисе Ниццы превышает 700 положительных случаев на 100 000 жителей.

"Нам нужны решительные меры, выходящие за рамки общенациональной комендантского часа с 18:00, или усиление комендантского часа, или частичный и привязан к конкретному времени локдаун. Локдаун на выходные имел бы смысл... это остановило бы приток посетителей", - заявил мэр города Кристиан Эстрози.

Напомним, по данным опроса Elabe во Франции увеличилось количество тех, кто выступает за более жесткие ограничения в контексте борьбы с коронавирусом. 55% опрошенных выразили поддержку жесткому локдауну.

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