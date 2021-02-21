Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі

Розграбовані магазини та сутички з поліцією: у Барселоні тривають бунти через ув’язнення репера

Інвестор з Молдови позивається проти України, бо отримав розікрадений завод

Кулеба: ціна "Північного потоку-2" вже перевищила економічно доцільну






Британія прискорює вакцинацію, щоб всі дорослі отримали першу дозу до 31 липня

Неділя, 21 лютого 2021, 13:05

Британський уряд оголосив у неділю, що має намір зробити щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу кожному дорослому в країні до 31 липня - на місяць раніше, ніж було заплановано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Нова мета також спрямована на те, щоб всі люди, старші 50 років або з супутнім захворюванням, отримали щеплення до 15 квітня, а не до 1 травня.

Читайте також
Британія поділиться надлишками вакцин з бідними країнами

Виробники двох вакцин, які використовує Британія, Pfizer і AstraZeneca, відчувають проблеми з поставками в Європу. Але міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що "тепер ми думаємо, що у нас є все необхідне" для прискорення кампанії вакцинації.

Ранній успіх британської кампанії вакцинації - довгоочікувана хороша новина для країни, в якій померло понад 120 тисяч осіб від коронавірусу, що є найвищим показником в Європі. 

З моменту початку вакцинації 8 грудня понад 17,2 мільйона осіб, майже третина дорослого населення країни, отримали першу з двох доз вакцини.

Раніше прем’єр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна передасть надлишкові дози вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Коронавірус
powered by lun.ua