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День народження Зеленського: посол Британії пояснила, чому Лондон не вітав президента України

Понеділок, 22 лютого 2021, 12:40

Посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс пояснила, чому офіційний Лондон не надіслав вітання президенту України Володимиру Зеленському з днем народження. 

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді". 

Дипломатка відзначила, що для Британії не є звичним, коли очільники держав чекають від партнерів привітань із днем народження.

"Ні, це не є звичним у Британії", - сказала Сіммонс. 

"Насправді такої традиції немає, тому це не є упущенням моїм чи прем’єр-міністра, що ми не надіслали вітання з днем народження", - додала посол, пояснивши, чому вона та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вітали Зеленського. 

Щодо себе вона уточнила, що "тут немає нічого персонального – я просто забула це зробити".

"Але я хочу розповісти про інше – коли президент Зеленський захворів на COVID, то прем’єр Джонсон з ним зв’язався. До певної міри – через те, що прем’єр сам переніс COVID та хворів важко, тому має співчуття до кожного, хто також захворів. Та й я також твітила, коли Зеленський захворів", - додала Мелінда Сіммонс. 

 

Президент Володимир Зеленський відзначив своє 43-річчя 25 січня. Офіс Зеленського два дні розповідав про привітання від "світових лідерів" з його днем народження, представників західних держав там практично не було. 

Повне інтерв’ю Мелінди Сіммонс "Європейській правді" буде опубліковано 22 лютого.

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Зеленський Велика Британія
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