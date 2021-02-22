День рождения Зеленского: посол Британии объяснила, почему Лондон не поздравил президента
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс объяснила, почему официальный Лондон не отправил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому с днем рождения.
Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".
Дипломатка отметила, что для Британии не является обычным, когда руководители государств ждут от партнеров поздравлений с днем рождения.
"Нет, это не является обычным в Британии", - сказала Симмонс.
"На самом деле такой традиции нет, поэтому это не упущение мое или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем рождения", - добавила посол, объяснив, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поздравили Зеленского.
По поводу себя она уточнила, что "здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".
"Но я хочу рассказать о другом. Когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому испытывает сочувствие к каждому, кто тоже заболел. Да и я тоже твитила, когда Зеленский заболел", - добавила Мелинда Симмонс.
Президент Владимир Зеленский отметил свое 43-летие 25 января. Офис Зеленского два дня рассказывал о поздравлениях от "мировых лидеров" с днем рождения президента, но представителей западных государств там практически не было.
Полное интервью Мелинды Симмонс "Европейской правде" будет опубликовано 22 февраля.