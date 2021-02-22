Британія розглядає питання Ситника окремо від антикорупційної реформи

Посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс наголосила на необхідності збереження незалежності Національного антикорупційного бюро, але зазначила, що вибір керівників антикорупційних інституцій лишається за українським урядом та суспільством.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я знаю, що статус НАБУ справді має бути врегульований після минулорічного рішення Конституційного суду – на що і спрямований цей урядовий законопроєкт. При цьому уряд має забезпечити, щоби Бюро в разі ухвалення цих змін лишалося повністю ефективним у своїй діяльності, а його незалежність була захищеною" - сказала Сіммонс.

"А питання Артема Ситника – це для мене окреме, зовсім окреме питання" - додала вона.

За словами дипломатки, це питання належить вирішувати уряду України.

"Це не моя справа – говорити українській владі, як їй діяти, та ще й стосовно таких деталей. Натомість для мене та інших держав-партнерів України важливо, щоби антикорупційні органи зберегли незалежність і здатність ефективно працювати" - заявила Сіммонс.

"Вибір керівників антикорупційних інституцій лишається за українським урядом та суспільством" - наголосила вона.

Президент Володимир Зеленський раніше запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником попри рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.