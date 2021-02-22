Посол Британії: Україна стала випробувальним майданчиком дезінформаційної зброї з боку РФ

Посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс заявила, що дезінформація перетворилася на активну зброю, а в Україні ця зброя свого часу пройшла "випробування".

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Дипломатка висловила розуміння санкцій України, запроваджених проти телеканалів, які вважають пов’язаними з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

"Я багато подорожувала країною та знаю, що це за канали. На мою думку, є відмінність між свободою слова і такою інформацією. Я би навіть не називала це "інформацією" – це радше продукт, який використовується для створення картини, що суперечить реальності" - заявила Сіммонс.

При цьому вона пояснила різницю між розумінням нинішніх санкцій і критикою, з якою зіткнувся Київ у 2014-15 роках після заборони низки джерел роспропаганди.

"Відтоді феномен дезінформації став глобальним. Напевно, у світі з’явилося більше розуміння, що дезінформація перетворилася на активну зброю" - зазначила посол.

"Причому я вважаю, що Україна була місцем, де використання дезінформації пройшло "випробування" (з боку РФ)" - додала вона.