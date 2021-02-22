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Посол Британии: Украина стала испытательной площадкой дезинформационного оружия со стороны РФ

Понедельник, 22 февраля 2021, 19:21

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что дезинформация превратилась в активное оружие, а в Украине это оружие в свое время прошло "испытание".

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Дипломат выразила понимание санкций Украине, введенных против телеканалов, которые считают связанными с кумом Путина Виктором Медведчуком.

"Я много путешествовала по стране и знаю, что это за каналы. По моему мнению, различие между свободой слова и такой информацией. Я бы даже не назвала это "информацией" - это скорее продукт, который используется для создания картины, противоречит реальности", - заявила Симмонс.

При этом она пояснила разницу между пониманием нынешних санкций и критикой, с которой столкнулся Киев в 2014-15 годах после запрета ряда источников роспропаганды.

"С тех пор феномен дезинформации стал глобальным. Наверное, в мире появилось больше понимания, что дезинформация превратилась в активное оружие", - отметила посол.

"Причем я считаю, что Украина была местом, где использование дезинформации прошло "испытание" (со стороны РФ)", - добавила она.

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